La manovra economica di fine anno. E la revisione dei progetti Pnrr

Con la manovra di fine anno ci sarà spazio per la ‘transizione 5.0’. Al momento per potenziare fino a tutto il 2025 in chiave di risparmio energetico gli investimenti da finanziare con i crediti di imposta 5.0 il MIMIT ha stimato il fabbisogno di fondi statali che saranno coperti con il Repower EU. Nelle proposte al vaglio del Ministero dell’economia tra le misure c’è lo spazio per il potenziamento dei fondi già esistenti destinati ai progetti di ricerca di interesse europei, alle imprese femminili, alle PMI creative, alle imprese che partecipano a fiere ed alle startup che investono sulla proprietà industriale. La revisione del PNRR: 6,2 miliardi di incentivi in più per le imprese green. A partire dal 2023 l’Italia ha avviato una ricognizione sullo stato di attuazione del PNRR da cui sono emerse alcune criticità. Non si era tenuto conto dell’effettiva capacità di impiego e di spesa delle risorse e dell’effettiva capacità amministrativa tenuto contodel fatto che il piano risultava parcellizzato in migliaia di investimenti anche di piccola dimensione che richiedono uno sforzo organizzativo e gestionale notevole. Questo ha portato ad una rimodulazione del PNRR con la previsione di oltre 6 miliardi per le imprese green, progetto qualificante e di maggiore pfattibilità attuativa. Queste due novità di particolare rilievo per tutte le aziende potenzialmente interessate.