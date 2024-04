La manina birichina: "Un errore materiale nella cartellonistica. Quella è area pedonale"

Sembra un’era geologica fa. Eppure era solo l’altro ieri. Vi ricordate il caso della ’’manina’’ intervenuta, notte tempo, a riscrivere il decreto fiscale. Correva l’anno 2018, al governo era da poco arrivata la pattuglia gialloverde con il pentastellato Luigi Di Maio e il leghista Matteo Salvini vice premier. I dioscuri di quel Giuseppe Conte ritrovatosi a Palazzo Chigi proprio grazie a loro.

E, come Castore e Polluce, mitici figli di Zeus, compivano le loro gesta sempre uniti. Accadde a metà ottobre. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze stava predisponendo la manovra finanziaria e, a sorpresa, il giovane Di Maio lanciò l’accusa choc: "qualcuno ha modificato il testo inviato al Quirinale, consentendo uno scudo fiscale". Neanche il tempo di leggere la notizia sulle agenzie di stampa che l’“avvocato del popolo“ (copyright lo stesso Conte) dovette richiamare il suo pentastellato vice. Nel frattempo il governo gialloverde si è disciolto come ghiaccio nel bicchiere di un mojito al Papete. Un’era geologica fa, appunto.

Eppure, ecco, che rispunta una ’’manina’’. Questa volta ha colpito qui a Viareggio. A svelarlo è l’infaticabile capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini. Lo scorso 28 marzo ha presentato un’interrogazione alla presidente del Consiglio, Paola Gifuni, per sapere se effettivamente "la Ztl in Passeggiata sia stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture (oggi guidato dal leader leghista Matteo Salvini, ndr)". Non solo. Nella stessa intererrogazione Santini chiedeva anche "quante multe sono state fatte fino ad oggi sulla ZTL? E sono valide o no?".

Ora al capogruppo leghista è arrivata la risposta a firma della comandante della Polizia Municipale, Iva Pagni. E si scopre che anche in Passeggiata è intervenuta una ’’manina“. "Durante le fasi di realizzazione materiale della segnaletica stradale per un mero errore materiale è stata posta segnalazione di Ztl". In realtà, precisa la comandante Pagni, "l’area interessata risulta definita come area pedonale". Insomma qualche ’’manina birichina’’ ha sbagliato i cartelli (sistemati a luglio 2023) ed ora, a quasi un anno di distanza, per un’interrogazione comunale del (giustamente) pignolo Santini la Polizia Municipale si è accorta dell’errore.

E le multe comminate? Secondo la comandante sarebbero "fatte salve". "Le violazioni all’accesso delle Aree Pedonali o della Ztl, come da comma 9 e 14 dell’articolo 7 del codice della strada – scrive Pagni nella risposta a Santini – prevedono la medesima sanzione". Per giunta "i verbali d’accertamento notificati da questo Comando – puntualizza ancora la dirigente della Municipale – nell’indicare la norma violata è specificato “area pedonale o Ztl“". Bisognerà vedere cosa diranno i giudici se qualcuno dei multati presenterà ricorso. Nel frattempo da ieri in Passeggiata sono comparsi i nuovi cartelli e anche i nuovi tabelloni luminosi. Ma la caccia alla ’’manina“ continua.

Anche perché nel frattempo, neanche fossimo a Carnevale (che ogni scherzo vale), un’altra ’’manina’’ ha colpito sulla cartellonistica e il quartiere del Varignano è diventato del “Varigliano“. Potenza dei refusi. O di qualche buontempone. Chissà.

tomstra