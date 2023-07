“La maison des enfants“ Inaugura la ludoteca

Si alza il sipario su “La maison des enfants“, nuovo servizio in partenza oggi in via della Rocca, di fronte al Giardino della lumaca. L’inaugurazione della ludoteca è in programma oggi alle 18, con i cittadini che avranno la possibilità di visionare i locali e conoscere le insegnanti. C’è molta attesa per la nuova scommessa di Veronica Di Lauro, giovane educatrice di Massa che ha scelto il centro storico di Pietrasanta per la sua appetibilità e vivacità essendo frequentato da tantissime persone soprattuto nelle fresche serate estive. L’idea è partita proprio dalla consapevolezza delle tante attività che possono tenere impegnati gli adulti, che si tratti di una cena o di una mostra d’arte. La ludoteca, in questo senso, offrirà alle famiglie la possibilità di coinvolgere i propri bambini (dai 3 agli 8 anni) in attività ricreative che spaziano dai giochi in inglese e spagnolo fino ai laboratori. Il centro sarà aperto tutti i giorni ore 9-13 e da venerdì a domenica anche 18-23: ulteriori info 347-7768203 oltre che su Facebook e Instagram.