La lunga notte a stelle e strisce Charity night dedicata all’italianità

Un galà per ricconi del dollaro. Il 25 agosto per la prima volta la Columbus Citizen Foundation, organizzazione no profit con sede a New York che dal 1944 sostiene gli italoamericani, sbarca in Italia con un charity dinner party al bagno Alpemare. Una serata che si preannuncia esclusiva: circa 120 i partecipanti (molti a stelle e strisce) pronti a sborsare mille dollari a persona per un appuntamento che sarà condito da nomi d’eccezione e asta benefica. Lo scopo sarà infatti quello di riunire ambasciatori che sosterranno anche dall’Italia le operazioni solidali: ogni anno la Columbus mette in campo più di 3 milioni e mezzo di dollari per borse di studio per giovani italoamericani. All’Alpemare sarà presente l’executive director della Fondazione, Lisa Ackerman, direttamente da New York, con l’obiettivo di rendere il summer galà una convention da ripetere periodicamente proprio a Forte dei Marmi.

I fondi che verranno raccolti saranno destinati in parte alla Fondazione Bocelli e in parte a un borsa di studio per la Fellows of Politecnico di Milano messa in piedi da ex studenti del politecnico e oggi manager alla grande Mela. La serata sarà davvero da red carpet: avrà inizio alle 19,30 con il cocktail in un’area arricchita dalle opere di Myfo. Uno dei suoi quadri raffigurante Tony Bennet verrà poi battuto all’asta. Inoltre lo chef Gabriele Corcos (ha lavorato come chef star tra Los Angeles e New York scrivendo anche volumi di successo sui prodotti italiani) farà uno show cooking con tartufi per realizzare live un piatto a sorpresa che verrà servito ai commensali sotto le tende, accompagnato dalla moglie Debi Mazar bellissima attrice americana. Ma non è tutto: nell’evento che celebrerà l’italianità all’estero, terrà un concerto Paolo Vallesi proponendo brani evergreen da Frank Sinatra a Dean Martin.

Francesca Navari