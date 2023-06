La luce in fondo al tunnel Una nuova via per il lago

Si intravede la luce in fondo al sottopasso. Sono infatti quasi ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento tra la via Aurelia sud, alla Guidicciona, e la variante Aurelia; con la realizzazione del nuovo svincolo che con l’anno nuovo – secondo il cronoprogramma – sarà finalmente transitabile. Offrendo alla frazione due porte d’accesso, e anche d’uscita.

Ad annunciarlo è il primo cittadino Giorgio Del Ghingaro che ieri mattina, insieme all’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, ha eseguito un sopralluogo nel cantiere, accompagnato dai tecnici di Salt. "L’adeguamento del sottopasso è uno degli step per la realizzazione della viabilità di potenziamento delle infrastrutture di collegamento fra il Gran Teatro Puccini e l’autostrada, tramite la variante Aurelia e i relativi svincoli – spiega Del Ghingaro -. Il primo lotto è quasi concluso, mancano solo l’asfaltatura e l’illuminazione".

I sottovia finiti dovranno servire da strada extraurbana con una corsia per senso di marcia di 3,25 metri, più banchina e cunetta, per una larghezza totale di 10 metri ed un investimento totale di 3milioni e 800mila euro. Il cantiere ha visto prima la realizzazione della viabilità lato lago: è stata tolta la strada ferrata, raddoppiato lo spazio per la carreggiata. Poi, dopo lo stop estivo dei lavori, è iniziata la seconda parte lato mare. Oggi, con il sottopasso e lo svincolo, si conclude il primo step.

"Il secondo lotto – spiega ancora il sindaco di Viareggio –, quello meno costoso ma soprattutto di più semplice realizzazione, verrà realizzato di seguito, senza soluzione di continuità del cantiere". Nello specifico si tratta di completare il tracciato che da via Cimarosa arriverà direttamente al Gran Teatro.

"Torre del Lago avrà così una nuova viabilità di accesso al lago e al suo teatro – conclude il sindaco – per un doppio risultato: due uscite per la nostra fazione, e il suo centro storico meno gravato dal traffico. Una bella opera che ha trovato varie problematiche lungo il percorso ma che, tutte, sono state affrontate con professionalità e competenza. Ringrazio per questo Salt".

