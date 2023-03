La lotta degli ambientalisti "Nessuno tocchi i tigli" Inviata diffida al sindaco

Lunedì l’esposto inviato alla Soprintendenza, ieri la diffida al sindaco con richiesta di un incontro pubblico, il 18 marzo una ciclo-passeggiata lungo l’intero viale Apua, dalla Coop di Pietrasanta a Fiumetto, per dire no al taglio dei tigli che da quasi un secolo incorniciano la principale arteria di collegamento tra la città e la Marina. È una mobilitazione sia fisica che a carte bollate quella annunciata dalle otto associazioni che compongono il Coordinamento ambientalista apuoversiliese (Le voci degli alberi, Amici della terra, Associazione tutela ambientale della Versilia, Cipit, Custodi della Ceragiola, Nuovi paesaggi urbani, Italia Nostra e Legambiente), decise a tutto pur di impedire che venga attuato un progetto preliminare che prevede l’abbattimento di tutti gli alberi del viale Apua – oltre 400 – nel giro di tre anni.

"Anche perché, in base al progetto – spiegano – la futura distanza tra gli alberi sarà di 11 metri anziché 6,5 e questo significa che gli esemplari da 434 diventeranno 256. Non ci opponiamo all’abbattimento di alberi la cui salute è irrimediabilmente compromessa e costituisce un concreto pericolo per la sicurezza. Né contestiamo la valutazione di professionisti agronomi sebbene, osservando le ciocche, non abbiamo notato segni evidenti di malattia. Temiamo, però, che in nome della sicurezza si intendano decimare i tigli di uno dei viali più belli della Versilia per poter realizzare un inutile restyling con cui smantellare un ’tunnel’ verde quasi secolare unico e di incomparabile bellezza". Le perplessità degli ambientalisti sul numero degli alberi a rischio taglio e sull’aumento delle distanze, già manifestato in questo periodo a causa dell’intervento attuato su 13 tigli, è sfociato come detto in un esposto alla Sovrintendenza, che ha già risposto sostenendo che quanto disposto dal Comune è conforme alle norme in materia paesaggistica. Attraverso l’avvocato Gabriele Dalle Luche, invece, è stata mandata una diffida al sindaco "in quanto l’abbattimento di tutti i tigli – dice – mal si concilierebbe con eventuali esigenze di sicurezza e si tradurrebbe in una profonda ’ferita’ per il patrimonio ambientale e artistico della nostra città". Fino alla richiesta di un incontro pubblico chiarificatore e l’annuncio della passeggiata a piedi, in bici, pattini e monopattini fissata il 18 marzo alle 10,30.

Daniele Masseglia