La lotta allo spaccio di droga Minore trovato con la cocaina nascosta tra le mura di casa

L’età in cui uscire la sera dovrebbe essere, di per sé, uno sballo. L’età delle prime volte; in cui tutto è una conquista, c’è un mondo da scoprire e un’infinità di emozioni da provare. Hanno proprio l’età della primavera i due ragazzi, uno dei quali non ancora maggiorenne, trovati dai Carabinieri in possesso di sette involucri di cocaina. E la successiva perquisizione, estesa al domicilio del minorenne, ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori centro grammi di polvere bianca. È questo il risultato dell’ultimo controllo organizzato nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che durante il fine settimana si concentra nei luoghi della movida, dove si incontrano centinaia di giovani, al fine di prevenire lo smercio di sostanze stupefacenti che ormai non ha età.

Proprio nell’ambito di questa attività i militari della stazione di Pietrasanta hanno proceduto al controllo dei due ragazzi: uno originario della Romania e l’altro, il minore, originario dell’Albania ma residente da tempo nel comune di Seravezza. I giovani sono stati trovati in possesso della droga, e il più piccolo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato all’istituto penitenziario per minorenni di Firenze.

Dall’inizio dell’anno solo il Comando della stazione di Pietrasanta ha tratto in arresto per reati inerenti gli stupefacenti quattro persone e altre 5 sono state denunciate in stato di libertà, sequestrando complessivamente 800 grammi di hashish, un chilo di marijuana e 110 grammi di cocaina, oltre 8mila euro ritenuti provento delle attività di spaccio.

Red.Viar.