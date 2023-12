La lite nel Consorzio di Bonifica: "Non parteciperemo alle riunioni"

La minoranza al consorzio di bonifica non parteciperà a riunioni consortili che non prevedano al primo punto dell’ordine del giorno la discussione sullo stato di sicurezza del reticolo idraulico e delle arginature del territorio. "Avevamo chiesto – spiegano Pietro Casali, Giampaolo Bertola e Fortunato Angelini – al presidente di discutere sullo stato della sicurezza del reticolo idraulico e arginature alla prima assemblea utile, in considerazione anche degli ultimi disastri accaduti in Toscana per avere la piena conoscenza dello stato dei canali e corsi d’acqua prima della adozione del Piano dei Lavori 2024 e del bilancio 202426. Ma così non sarà. Il presidente ha comunicato che verrà programmata un riunione sul rischio idraulico come da noi chiesto solo nel nuovo anno quindi successivamente all’adozione e alla decisione del Piano dei lavori e del bilancio previsionale 202426 da parte della assemblea già convocata per lunedi 11 dicembre".