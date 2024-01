La Lista blu fa una mozione. Pd con Maineri. Lega realista

Il porto insabbiato è terreno della battaglia politica comunale. La Lista blu di Del Ghingaro ha inviato al consiglio una mozione che può essere firmata da chi vuole: "Regione e Autorità portuale devono porre in essere le condizioni necessarie a garantire l’uscita dal porto. E la Regione deve rifondere con i dovuti ristori i pescatori per le giornate di lavoro perse. Il porto è gestito esclusivamente dalla Regione, a guida Pd, per tramite dell’Autorità portuale: tale ente ha ancora ragion d’essere o ha ampiamente manifestato la propria incapacità nel gestire non solo le emergenze ma anche il quotidiano?".

Il segretario del Pd Versilia Riccardo Brocchini, invece, respinge le critiche ricevute dal sindaco e dà solidarietà a Federica Maineri: "Sappia il sindaco che il Pd non si lascerà intimorire e ad ogni livello continuerà la propria battaglia politica per dare risposte ai problemi della città, che purtroppo sono molti, a partire da quelli che riguardano il porto e le sue attività".

Ma perfino la Lega riconosce la lapalissiama verità per cui l’Autoprità portuale è cosa loro, del Pd e della Regione. Scrivono Massimiliano Baldini e Alberto Pardini: "Da anni ormai denunciamo i rischi del braccio di ferro in atto tra Regione e Comune. Una sorta di continuo regolamento di conti tra il Pd ed ex appartenenti allo stesso Pd. Per l’insabbiamento ci pare evidente che la responsabilità non può non ricadere sull’Autorità portuale regionale e di conseguenza sulla Regione Toscana a marcata guida Pd. Poco sono servite le visite del presidente Giani, arrivato a Viareggio con sorrisi e dichiarazioni rassicuranti ma senza alcuna soluzione in mano tanto che passano i giorni ma il problema permane. Ci fa sorridere la presa di posizione del Pd locale che, nel disperato tentativo di difendere l’indifendibile e rifarsi una sorta di verginità politica dopo aver fatto parte dell’amministrazione comunale, tira in ballo il Governo nazionale per ristori che dovrebbe dare la Regione",