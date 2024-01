La Liberazione spegne 80 candeline. Anpi la celebra in tutte le scuole

Sarà un lungo cammino da qui a settembre rivolto soprattutto agli studenti per tramandare loro la memoria. Quella della Resistenza e della Liberazione del Versilia, di cui nel 2024 ricorrerà l’80° anniversario. Con questo spirito domani la sezione “Gino Lombardi“ sarà il via ufficialmente al progetto elaborato per celebrare gli eventi del 1944 e lo farà con un primo pacchetto di incontri in calendario da domani fino ai primi di febbraio nelle scuole medie e negli istituti superiori di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Camaiore. L’iniziativa è stata concordata e approvata dalle direzioni dei vari plessi scolastici interessati.

Il professor Giovanni Cipollini, presidente della sezione Anpi, coadiuvato da altri membri del consiglio direttivo, illustrerà agli studenti il significato del giorno della memoria e parlerà delle motivazioni alla base della concessione della medaglia d’argento ai comuni di Pietrasanta e Seravezza. Nell’occasione sarà fatta un’ampia distribuzione dell’opuscolo stampato dall’Anpi sulle ragioni del conferimento dell’onoreficenza al merito civile ai due comuni versiliesi. Il calendario degli incontri prenderà il via come detto domani dalle 8,15 alle 12 al liceo scientifico “Michelangelo” di Forte dei Marmi e proseguirà il 25 gennaio dalle 9 alle 11 all’istituto “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta, il 26 gennaio dalle 8,55 alle 11,05 alle scuole medie “Pea” del Marzocchino e dalle 12 alle 13 alle scuole medie “Guidi” di Vittoria Apuana. E poi ancora il 29 gennaio dalle 8,30 alle 11,30 alle scuole medie “Camaiore centro“, il 30 gennaio dalle 9,15 alle 11,15 all’istituto “Marconi” di Seravezza, il 2 febbraio dalle 9 alle 11 alle scuole medie “Barsanti” di Pietrasanta; e infine, con data ancora da definire, alle scuole medie “Santini” di Tonfano.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione e presentazione di un breve video didattico, in versione digitale, sui luoghi più significativi della Resistenza e delle stragi nazifasciste avvenute nel territorio di competenza della sezione Anpi. Inoltre ad aprile è prevista la pubblicazione del volume biografico sulla figura del comandante partigiano Gino Lombardi. Faranno seguito altri appuntamenti fino al 19 settembre, quando sarà celebrato l’80° anniversario della Liberazione di Pietrasanta e di gran parte della Versilia storica. "Il nostro progetto – ricorda Cipollini – è prevalentemente indirizzato ai giovani ma la sezione fa appello a tutti i soci, agli antifascisti e ai democratici a partecipare alle iniziative in calendario per tutto l’anno in corso".