"La Liberazione è di tutti" Appuntamenti in Versilia

VERSILIA

Festa della Liberazione, tante le iniziative in Versilia per il 78° anniversario. A Stazzema alle 14.15 a Sant’Anna alla Fabbrica dei diritti inaugurazione del trittico in ceramica "Da Sant’Anna a Bucha" di Carlo Carli. Alle 15 al monumento Ossario i saluti istituzionali del sindaco Maurizio Verona, Umberto Mancini e di un rappresentante della Regione Toscana. Conclude Pina Picierno (foto), vicepresidente del parlamento europeo. Alle 17 in piazza della Chiesa concerto dei Kinnara. A Viareggio, in collaborazione con Anpi Lucca e Viareggio, Isrec Lucca, Lega Maestri Ascia e Calafati. Alle 8.45 celebrazioni a Torre del Lago in piazza della Pace. Alle 9.15 a Viareggio in piazza Garibaldi, alle 9.45 Largo Risorgimento deposizione di fiori e corone a monumenti e lapidi in ricordo dei Caduti. Alle 10.30 il Cro Darsene organizza la "Biciclettata antifascista" sui luoghi della memoria. Alle 11.30 in comune consiglio comunale aperto sulla Liberazione. Interviene Luciano Luciani. Alle 18 alla libreria Lungomare musica, interventi, sulla resistenza e dj-set.

A Camaiore alle 9 a Marignana, in località Castagnolo, ci sarà il corteo, alle 9.30 la santa messa. Alle 10.30 nel piazzale della chiesa interventi autorità e deposizione corona. Alle 11.30 premiazione concorsi scuole. Alle 15 campionato regionale corsa in montagna e alle 18 premiazione vincitori.

A Massarosa in collaborazione con Anpi Massarosa e provinciale si terrà alle 9,30 nella sala consiliare del palazzo municipale consegna della tessera onoraria al partigiano Elio Checchi. A seguire ricordo del sacrificio di Taddei e Bertini, deposizione corona alla lapide. Consegna dei fondi raccolti da Anpi per il rimboschimento delle colline di Massarosa. A seguire passeggiata antifascista nei luoghi dell’estate 1944, da Aquilata a Compignano.

A Pietrasanta cerimonia alle 10 in piazza Statuto, al monumento ai Caduti, e in precedenza fiori ai cippi di Strettoia e sul viale Apua. A Forte dei Marmi celebrazioni dalle 9.30 con deposizione di corone da parte di una delegazione del Comune ai monumenti di piazza D’Acquisto, monumento al partigiano Corrado Buselli e in piazza Partigiani fortemarmini. Alle 10 ritrovo di tutte le delegazioni e associazioni militari, civili e religiose in piazza Dante con deposizione di una corona al monumento ai Caduti e commemorazione con le autorità. A Seravezza si è svolta domenica la sfilata per il centro di Ripa, corteo con la filarmonica "Basilio Stagi" e la deposizione di una corona di alloro al monumento alla Linea Gotica.