La Lega e la criminalità "Ci vogliono i vigili H24"

Mentre i cittadini non chiudono occhio, "bersagliati da spaccate, furti, rapine e vandalismi", sulla sicurezza, secondo la Lega, "il Comune dorme". "La situazione a Viareggio è da allarme rosso e l’amministrazione Del Ghingaro sta a guardare – prosegue il gruppo, che ieri ha protestato di fronte al Comune – . Rifiutandosi di estendere alla notte il servizio di Polizia Municipale". Presente al presidio il gruppo consiliare, con Alessandro Santini, Maria Domenica Pacchini e Alberto Pardini, e il consigliere regionale Massimiliano Baldini. "Per fortuna – proseguono i leghisti – abbiamo appreso che sono in arrivo rinforzi (a partire da luglio ndr) grazie al nostro Governo. Ma - continuano gli esponenti del partito di Matteo Salvini – il Comune continua a non recepire la nostra richiesta di un servizio di Polizia Municipale H24 e di un rafforzamento delle telecamere in tutta la città. E non si è ancora capito chi sia, se c’è, l’assessore alla sicurezza. E che fine abbia fatto il piano per la sicurezza, tanto decantato dal sindaco insieme ai soliti rendering".