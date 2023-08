La Lega compatta il centrodestra "Uniti siamo sempre competitivi"

Il segretario comunale della Lega viareggina Maria Pacchini plaude all’apertura di Forza Italia sull’unione delle forze di centrodestra in vista della prossima tornata elettorale a Viareggio. "La necessità di tessere un dialogo con il mondo civico che condivide i nostri tradizionali valori ma che non intende etichettarsi politicamente rappresenta un obiettivo di lavoro per allargare la coalizione – commenta – che è fortemente voluto anche dalla Lega. Ma è evidente che anche per noi, il nucleo della futura squadra che si presenterà alle elezioni del 2025 si debba basare sui nostro partiti tradizionali". L’obiettivo, dunque, è un centrodestra unito, "che è sempre competitivo e può aspirare a vincere anche in realtà tradizionalmente difficili come la nostra. Il ragionamento portato avanti dagli amici e alleati di Forza Italiana nel corso della presentazione della nuova dirigenza ci pare concreto, chiaro e determinato". A breve, dunque, si metterà in moto la macchina del centrodestra, "per preparare insieme un progetto amministrativo alternativo all’attuale fallimentare giunta".