La Lega chiede la presidenza del consiglio o di una partecipata

La tenuta della maggioranza dipenderà anche dai rapporti tra la Lega e il resto della coalizione. Non è un mistero infatti che il Carroccio abbia fatto da ago della bilancia convincendo tutti a candidare Giovannetti e scongiurando l’ipotesi di un terzo candidato alternativo a Giovannetti e a Massimiliano Simoni (FdI). Fino all’invito in città del ministro Matteo Salvini. Pertanto, come riconoscenza, la loro richiesta è che al capogruppo uscente Antonio Tognini (nella foto), il più votato in lista ma “sacrificato“ in giunta per far posto alla riconfermata Tatiana Gliori, anche lei in quota Lega, venga assegnata la presidenza del consiglio comunale o di una società partecipata. Nell’attesa l’onorevole Elisa Montemagni, il consigliere regionale Massimiliano Baldini, il segretario provinciale Riccardo Cavirani e quello comunale Omar Mallegni esultano per la "vittoria meritata dopo una campagna condotta in prima linea dalla Lega accanto ai cittadini".

d.m.