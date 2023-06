La Lega, "Amministrazione menefreghista su stallo disabili al parcheggio piscina"

La Lega camaiorese, tramite il proprio rappresentante Andrea Pellegrini, sprona l’amministrazione sul tema dello stallo riservato ai disabili al parcheggio della piscina del capoluogo. "Siamo indignati per il menefreghismo di questa amministrazione – si legge in una nota –: è passato un mese dalla promessa fatta in consiglio comunale dall’assessore Favilla per la realizzazione di uno stallo aggiuntivo per i disabili, adiacente al distributore. Uno stallo promesso in quanto il parcheggio già esistente, il venerdì viene occupato dai banchetti del mercato, le cui postazioni sono state assegnate anche dallo stesso assessore. Anche se Favilla ha detto che da parte dei cittadini c’è ignoranza, perché i disabili possono parcheggiare ovunque, ci tengo a precisare che non tutti i disabili possono parcheggiare ovunque, sia per motivi di spazio che per motivi logistici, specialmente se hanno bisogno di ausili. Resto sbalordito che per fare due strisce ci voglia così tanto tempo: per quel che mi riguarda, è la dimostrazione di come la sinistra si spende per la disabilità".