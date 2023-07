La kermesse in piazza Mazzini Al via la ‘Bobo Summer Cup’ Fondi destinati in beneficenza

di Daniele Mannocchi

Bis, grazie. La "Bobo Summer Cup", torneo di padel ideato dal bomber (tra le altre) di Juve, Inter, Milan e Nazionale, torna a Viareggio anche per questa seconda edizione. La manifestazione, griffata Ebay, andrà avanti fino a domenica tra l’arena di piazza Mazzini e il Marco Polo Sports Center, unendo sport, intrattenimento e soprattutto beneficenza. L’evento è stato presentato ieri mattina in Comune.

"Siamo felici di ospitare di nuovo la Bobo Summer Cup – ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro –; lo scorso anno è stato un grande successo e Bobo è ormai cittadino onorario di Viareggio. È una bella occasione di sport, solidarietà e promozione del territorio. Viareggio vive una fase di rilancio, è una località attrattiva di livello internazionale, capace di richiamare eventi di caratura internazionale".

La "Ebay Bobo Summer Cup 2023" si articola su tre tappe. E nonostante, di norma, queste manifestazioni siano itineranti, Viareggio è riuscita a confermarsi anche in questa seconda edizione. "L’anno scorso ci siamo detti che ripetersi è difficile – il commento dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi – ma è stato subito amore reciproco. Tutti abbiamo guadagnato qualcosa: la città ha ricevuto gioia, spensieratezza e visibilità. Mentre la ’Bobo Cup’ a Viareggio ha ottenuto il record di donazioni con 45mila euro. Quest’anno contiamo di fare il bis".

I proventi, quest’anno, saranno destinati alla Fondazione Bambin Gesù, a cui saranno devoluti i ricavati della vendita dei biglietti per il campo centrale di piazza Mazzini e della cena di beneficenza di ieri sera al Principino, con oltre 200 invitati e l’asta benefica di opere d’arte e maglie di Juve, Inter e Milan.

"Tutti gli ex giocatori con cui parlo mi chiedono di venire a giocare a Viareggio – ha gigioneggiato Bobone con la solita simpatia –; al torneo ci saranno Locatelli, Panucci, Budel, Iuliano, Amoruso, Bombardini, Ventola, Adani, Corradi (presente assieme alla moglie Elena Santarelli, con cui è impegnato nelle opere di beneficenza per il Bambin Gesù; ndr). Per me è sempre un piacere tornare: sono toscano, qua ci venivo da bambino. Oltre al padel, lo sport del momento per il quale siamo tutti esauriti, avremo divertimento e musica: si esibirà Boro Boro e Ventola canterà ’Chapeau’. Oltre agli sponsor, voglio ringraziare Juve, Inter e Milan che hanno messo a disposizione le maglie per l’asta di beneficenza. Non era scontato: il periodo dei ritiri è sempre pieno di impegni. E invece, nonostante le mille cose da fare, quando si parla di beneficenza sono sempre in prima linea".

E sul campo? Ieri mattina è iniziato il torneo amatorale, che andrà avanti fino a domani mattina. Oggi alle 19 inizierà invece ufficialmente la "Ebay Bobo Summer Cup", con le finali in programma domani sera. La chiusura della manifestazione, alle 21, vedrà infine l’esibizione di Bobo e un compagno contro i vincitori del torneo amatoriale.