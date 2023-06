"La guerra del Pd sta isolando la città"

"Un perenne scontro che relega Viareggio all’angolo". Secondo la Lega di Viareggio è questo l’effetto "delle guerre incrociate del sindaco Giorgio Del Ghingaro e il suo ex partito, il PD, che stanno isolando istituzionalmente la città". "Basta riavvolgere il nastro degli ultimi due, tre anni anni – spiegano i leghisti– per mettere in fila la guerra per la tessera del PD, la guerra per il posto di presidente del Parco, la guerra per segretario dell’Autorità Portuale, le velleità di candidatura a Sindaco di Lucca, quelle per presidente della Regione, ora magari, se cambia la legge, si pensa alla presidenza della Provincia di Lucca". E poi il fronte dei contenziosi: "Non solo al porto ma anche al mercato e sul fronte dei rifiuti" aggiungono. "Ora – continuano gli esponenti del Carroccio – arriva l’ennesima puntata con l’uscita di Viareggio dal cda (per volonta del Pd locale) di Retiambiente ed un nuovo contenzioso sui temi della portualità. Sinceramente non ne possiamo più di assistere ad un tale spettacole che – aggiungono – niente ha a che fare con quelli che dovrebbero essere i rapporti istituzionali fra enti e che, invece, sono diventati costante e mera occasione di scontro per partite di potere ed obiettivi carrieristici. Viareggio, Torre del Lago, la comunità portuale, i cittadini, le famiglie, le imprese sono stufe di questo ring di pugilato nel quale PD ed ex PD hanno trasformato la città. Il danno – concludono i leghisti – è evidente. E a rischiare di più è proprio Viareggio che è ormai istituzionalmente isolata, fuori da ogni circuito virtuoso a causa di questi atteggiamenti del suo primo cittadino. Si faccia finita con le diatribe personali, con i conflitti meramente politici per le poltrone, si torni ad una modalità di dialogo normale".