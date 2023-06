La grande musica Tre organisti big Parte il Festival

Domani si inagura la quarta edizione di quello che è diventato un appuntamento atteso degli amanti dell’organo a canne e dai cultori della musica della città e del terriorio. Si alza il sipario sul Festival organistico internazionale “Città di Pietrasanta“. Tre concerti, domani, il 10 e il 17 giugno, che hanno come palcoscenico il Duomo di San Martino. Inizio alle 21.15. Nato per volontà del preposto monsignor Stefano D’Atri e di un gruppo di volontari della parrocchia per far conoscere e valorizzare il grande organo ( foto) di 2.700 canne che, dal 2018, alloggia nella controfacciata del Duomo, opera di indiscussa tecnologia e artigianato dell’azienda toscana “Chichi“, si è imposto come uno degli eventi più seguiti da curiosi e appassionati e ha fatto della cittadina versilisese un punto di riferimento nel panorama organistico internazionale. Il successo è nato grazie alla qualità professionale del cartellone che ospita nomi significativi del concertismo: artisti di origini, scuole, tradizioni e repertori diversi. Inagura questa edizione da Thomas Ospital, talento acclamato nei più prestigiosi festival, appena trentenne è docente di organo al Conservatorio di Parigi oltre che successore di Jean Guillou all’organo della chiesa si Saint’Eustache nel centro della Ville Lumiere. Il secondo concerto ha come protagonista Andrea Macinanti, concertista di spicco, ricercatore e promotore di autori e repertori tramite attività editoriale e discografica. Conclude il festival Juan Paradell Solè, catalano, titolare della Basilica di Santa Maggiore a Roma organista delle celebrazioni del Papa della Cappella Musicale Pontificia Sistina.