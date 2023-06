La grande musica Le band e i solisti Parte il weekend

VERSILIA

Omaggi a Tina Turner, Baglioni e Blues Brothers. Jazz, swing, blues, punk. Il weekend inizia stasera al Fanatiko in Passeggiata con l’omaggio alla regina del rock and roll con gli Acid QueenIl e proseguirà domani con i God de Boys e la musica dei Blues Brothers, sabato Paul Moss, chitarista, e domenica si chiude con la cover band di Baglioni Attori e spettatori. Sempre stasera da Filippo al Forte proseguono a ritmo di jazz, swing e bossa i concerti dei De la Tour starlight trio, che replicheranno domani al Bagno Marzocco a Marina, sabato allo stabilimento Sacro Cuore a Forte e domenica al Sushi Jazz a Pietrasanta per due ore di musica tra i più bei brani anni ‘80 rivisitati. Stasera karaoke con Maurizio in consolle al Veliero che concederà il bis domani al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago. Domani al Garnish all’ombra della Torre Matilde concerto a sorpresa e al Villa Tarabuso a Montramito omaggio alla musica femminile con i Rock Divas. Al Twiga a Fiumetto venerdì con Ristori e la band The Portofinos e. Al Bar Centro esibizione del gruppo Le Tre Grazie. Sabato al Sakay a Lido jam session blues e il Bar Centro a Piano di Conca raddoppierà con il concerto-show (fatto musica di doppi sensi e messaggi subliminali) dei Maracabillo. Al Twiga, per il “Dinner show”, tornerà un classico: Rudy Smaila, il cantante e attore, figlio di Umberto, con un concerto-tuffo nel passato. Al Vegas al Vialone sbarcheranno invece i Lupe Velez per un live punk & garage rock. Si chiude domenica aperitivo jazz al Villa Tarabuso, jam session con scuola di musica al Garnish e pianobar con Roby alla tastiera alla pizzeria A Casa Mia a Viareggio.

Dario Pecchia