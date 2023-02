La grande intuizione di Bernardini e Valleroni

VIAREGGIO

Anche i premi Oscar sbagliano ma lo scivolone di Roberto Benigni la prima serata del Festival è stato grave. Nel celebrare la kermesse sanremese Benigni ha detto che è stata inventata da un fioraio locale che ideò una rassegna capace di ravvivare la città in inverno e la sua economia florivaistica. Non è vero. E’ noto che le prime due edizione del Festival della canzone italiana si sono svolte nel 1948 e nel 1949 a Viareggio alla Capannina del Marco Polo, ideate da Sergio Bernardini e Aldo Valleroni con diretta radio della Rai che si avvalse anche di generatori elettrici arrivati da Camp Darby. Poi l’azienda di soggiorno dirottò stupidamente il finanziamento a una mostra canina, i soldi non c’erano più e il direttore del Casinò sanremese Angelo Nicola Amato, in vacanza al Principe di Piemonte, lesse la notizia e convinse Sanremo a subentrare a Viareggio.

Quindi Benigni ha sbagliato e sui social è stato letteralmente bersagliato soprattutto dai viareggini e dai versiliesi. Ma è in buona compagniai. Una nota testata nazionale ha scritto che l’idea era venuta ad Achille Franceschi che nella sua Capannina ospitò le prime due edizioni ma non era quel locale fortemarmino bensì l’omonimo ritrovo di Viareggio.

Ma la storia spesso risarcisce in anticipo gli errori: nei decenni, dopo la migrazione del Festival a Sanremo, vincitori del Festival o vincitori delle vendite discografiche hanno riempito i locali notturni della Versilia, negli anni ruggenti e anche più recenti. Enrico Salvadori