La grande danza Prochain Arrêt Prima nazionale

PIETRASANTA

La danza torna protagonista sul palco della Versiliana con la prima nazionale di Prochain Arrêt per il secondo spettacolo del cartellone firmato da Massimo Martini, consulente artistico del Festival. Stasera alle 21.30 va in scena la nuova edizione firmata da Versiliadanza in coproduzione con il Festival La Versiliana. È una prima nazionale che fa parte del trentennale di Versiliadanza fondato da Angela Torriani Evangelisti, danzatrice e coreografa che ha dato vita a progetti pioneristici e riconosciuto talenti oggi sulla scena nazionale e internazionale. Lo spettacolo è ambientato "in una stazione deserta". C’è la sagoma di un vagone. Ci sono ovunque delle sedie e sono stutte diverse, come le storie di chi le attraversa". Il cuore dello spettacolo è questo senso di crocevia, "un mondo fatto di storie, di assenze, presenze, di distanze e di partenze". Sul palco 10 artisti : Sonia Bertin, Michela Caccavale, Luisa Guicciardini, Ilaria Landi, Francesca Malacarne, Alessandro Pucci, Raffaele Sicignano, Angela Torriani Evangelisti, danza e coreografia, ripercorrono un viaggio nella memoria e anche nel ricordo di figure e eventi che li hanno accompagnati nella “vita d’artista“. Tra musica dal vivo, danza, letteratura, immagini, canto e note di autori di varie epoche, le figure raccontano e si raccontano continuando a sognare e forse temere il prossimo approdo. Voce Gianluigi Tosto e Franco Di Francescantonio. Musica dal vivo con Stefano Agostini, flauti, Marco Gammanossi, chitarra, Nino Marini, chitarra basso, violino, Giovanni Canale e Giacomo Riggi, percussioni. Realizzazione montaggio video e audio Raffaele Sicignano.