La giustizia non può più attendere "Basta proteggere i soliti noti"

Una giustizia che genera ingiustizia. Sembra un paradosso, un gioco di parole di quelli da sbrogliare ma purtroppo non è così. Basta ascoltare una delle testimonianze dei rappresentati dei comitati che si sono succeduti a tarda sera sul palco di via Ponchielli per comprendere quanto sia una chimera, in questo paese, ottenere un briciolo di giustizia. Non solo Viareggio. Il Vajont, Rigopiano, il Moby Prince, l’Aquila ed Amatrice. E poi le morti sul lavoro, la ThyssenKrupp, i seimila decessi all’anno causati dall’amianto. L’elenco è lungo, infinito.

Alcuni di queste stragi sono ben impresse nella memoria collettiva, altre nel corso degli anni sono scivolate in secondo piano, come il disastro del 1990 a Casalecchio di Reno quando un aereo dell’aeronautica militare precipitò contro il palazzo dell’Istituto Salvemini causando la morte di dodici persone e il ferimento di altre ottantotto. Nelle voci rotte dall’emozione dei familiari delle vittime c’è un grande senso di vuoto. C’è il dolore per la perdita, che mai potrà essere ricompensato; ma c’è anche la delusione per essere stati lasciati soli dalla politica, dalle istituzioni, dalla Stato, da chi invece avrebbe dovuto stare a loro fianco.

"C’è un filo conduttore che unisce le nostre esperienza – sottolineano dal palco – siamo di fronti a stragi del profitto, della mala politica e del malaffare. E questo sistema giudiziario, che finisce per proteggere i potenti a scapito dei cittadini comuni, è lo specchio di un paese alla deriva". C’è chi un processo non l’ha mai avuto, come i familiari di Matteo Valenti, morto sul lavoro nel 2004; c’è chi dentro le aule dei tribunali ha passato metà della propria vita, tra sentenze di primo grado, ricorsi in appello, procedimenti bloccati e poi prescritti. E al fianco dei familiari delle vittime, fin dall’inizio, c’è sempre stato l’ingegner Paolo Toni che nella lunga giornata del 29 giugno è stato premiato e omaggiato per il suo impeggno professionale e per una consulenza a sostegno della Procura di Lucca che ha sempre svolto "con la schiena dritta, senza lasciarsi condizionare da nessuno e mettendoci il cuore prima di tutto".

Ancora oggi 14 anni dopo, come ripetono dal palco, la strada è una sola: continuare a reclamare a gran voce giustizia. Non solo per chi non c’è più ma anche per le future generazioni. "È per questo motivo – sottolinea Daniela Rombi – che la nostra battaglia si è intrecciata con quella dei ferrovieri. La giustizia va di pari passo con la prevenzione. Quanti stragi si sarebbero potute evitare se si fosse investito di più sulla sicurezza nei luoghi del lavoro?". Daniela si rivolge al pubblico presente in via Ponchielli. "Se in questi anni abbiamo avuto la forza di andare avanti, lo dobbiamo anche a voi, a questa città che non ci ha mai voltato le spalle".

Poi dedica l’ultimo pensiero alla prossima tappa di questo estenuante percorso tra i tribunali italiani: la nuova sentenza della Cassazione, prevista per il 28 novembre. "Moretti avrà già compiuto settanta anni e, in ogni caso, non farà nemmeno un giorno di carcere. È questo senso di impunità che ci logora".

L’ultimo atto della serata è il più emozionante: i nomi delle trentadue vittime lette dalle ragazze e dai ragazzi del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio. "Affidiamo a loro – dice Marco Piagentini – la speranza per un futuro migliore".

Michele Nardini