La giuria popolare premia Vannucci Trionfo al fotofinish del clochard

E alla fine per appena 64 voti (su un totale che supera i 6.000 votanti), il clochard di Roberto Vannucci si aggiudica la ventitreesima edizione del Premio Valleroni – organizzato dal nostro giornale in collaborazione con l’agenzia Comunica Italia – respingendo l’ultimo assalto portato dal pluricentenario cantastorie di Jacopo Allegrucci, protagonista di una rimonta spettacolare. Il pubblico ha quindi decretato il successo del senzatetto che suona il violino. Un successo evidentemente maturato al primo impatto dopo il giro di telefonate effettuate da Comunica Italia all’indomani del corso inaugurale. In quel momento ottenne il 42% dei consensi. Una percentuale importante che ha consentito a Vannucci di tenere a distanza Allegrucci e Lebigre che dal secondo corso in poi sono apparsi in netta crescita nel consenso popolare.

Vannucci ha totalizzato complessivamente 1.736 voti pari al 28,60% (un punto di percentuale in meno rispetto al precedente rilevamento) davanti a "Una storia fantastica" con cui Jacopo Allegrucci celebra i 150 anni del Carnevale di Viareggio. Per lui 1672 preferenze (appena 64 in meno rispetto al vincitore) con una percentuale di consensi pari al 27,54% (un punto percentuale in meno rispetto a Vannucci): un punto di percentuale in più rispetto al rilevamento precedente ma che non è bastato per completare la fantastica (per riprendere il titolo dell’opera) rimonta e salire sul gradino più alto del podio. Rimarchiamo che nel periodo di Carnevale l’agenzia Comunica Italia ha effettuato oltre 24.000 telefonate raccogliendo 6.070 voti validi.

Al terzo posto, alle spalle dei due dominatori della stagione, si conferma Lebigre-Roger. I loro pagliacci velati da una profonda malinconia hanno ottenuto 1.281 voti pari al 21,10. Anche loro in crescita in termini percentuali rispetto alla volta precvedente. Nelle posizioni di rincalzo tutto confermato. Tomei è quarto con 345 voti (4,04%). Molto ravvicinate le posizioni tra il quinto e il settimo posto con Bertozzi, Cinquini-Cirri e Avanzini racchiusi in meno di 30 voti.

Roberto Vannucci succede nell’albo d’oro ad Allegrucci che vinse nel 2022 con il ’Sognatore‘. Per Vannucci è il secondo trionfo nel premio Valleroni, il primo da solo. Quando infatti vinse la prima volta lo fece in coppia con Carlo Lombardi quando realizzarono il carro doppio. Nell’albo d’oro il recordman resta Alessandro Avanzini con cinque successi.