La giuria del 35° Premio Letterario Camaiore si completa con sette studenti

Si è chiuso il percorso per la formazione della Giuria Popolare del 35esimo Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini. L’appuntamento, ormai canonico e tradizionale per il PLC, ha segnato il punto conclusivo della Rassegna ‘La Poesia dei Ragazzi’, giunta alla 17esima edizione, che vede i giovani studenti del territorio camaiorese cimentarsi nella scrittura di un componimento poetico, intimo e personale.

I sette ragazzi vincitori della Rassegna entrano di diritto nella Giuria Popolare (sommandosi ai 43 cittadini sorteggiati): Maylis Bouteille con “Sensazioni” (Ist. Compr. Camaiore 1), Allegra De Maio con “Margherite rosse” (Ist. Compr. Camaiore 1), Leonardo Testi con “Sogni” (Ist. Compr. Camaiore 1), Jessica Andrea Sandulescu con “L’amore” (Ist. Compr. Camaiore 1), - Thara Beretta con “Te” (Liceo Chini Michelangelo), Anastasiia Hubarchuk con “Gridi di silenzio” (Liceo Chini Michelangelo), Sarah Krasniqi con “Come la prima volta” (Liceo Chini Michelangelo).

Contestualmente, ogni membro della Giuria Popolare ha ritirato le copie dei cinque libri finalisti. Adesso sta ad ognuno di loro, in queste settimane, leggere, analizzare e apprezzare i testi, giungendo poi ad esprimere un voto che sarà conferito (rigorosamente in busta chiusa) in apposita urna, dando il via alla Cerimonia Finale del Premio in programma il 16 settembre nell’affascinante contesto di Villa Ariston a Lido di Camaiore. Solo e soltanto i Giurati Popolari hanno il potere di decidere il vincitore assoluto e per loro, le prossime, saranno sicuramente intense giornate all’insegna della Poesia.