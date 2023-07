La giunta entra nel post-Lucchesi "Oggi il nome del nuovo assessore"

Il posto in giunta lasciato vacante dal dimissionario Lucio Lucchesi, che tre giorni fa si è ritirato dall’esperienze dell’amministrazione Barsotti, potrebbe essere riempito già in giornata. Ad annunciarlo è la sindaca stessa, che spera di poter riavere la sua squadra al completo a partire da stasera. In ogni caso, anche qualora l’annuncio ufficiale dovesse slittare, Barsotti era pronta da tempo al rimpasto: Sinistra Comune, la lista di cui Lucchesi era espressione, ha fatto sapere che il percorso che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex assessore ai lavori pubblici era in corso da diversi mesi.

Le seconde dimissioni in due anni (ad aprire la strada era stato Francesco Mauro), oltre tutto maturate ancora una volta tra i ranghi di Sinistra Comune, spingono le opposizioni a parlare apertamente di un "fallimento" da parte dell’amministrazione. "La giunta ha perso due assessori di esperienza e spessore in soli due anni – attaccano da Fratelli d’Italia Alberto Coluccini, Michela Dell’Innocenti e Vittorio Fantozzi –; è grave la modalità con cui Lucchesi ha dovuto dimettersi. Uomo di lunga esperienza politica, e quindi tutt’altro che sprovveduto, Lucchesi ha dovuto ammettere che a revocargli la fiducia non è stato il sindaco, bensì la segreteria della sua lista, palesando che la giunta Barsotti è ostaggio e in balia delle segreterie politiche e delle loro decisioni nelle segrete stanze, in barba ai cittadini. Chiediamo che si apra un dibattito pubblico – concludono – a cominciare dal consiglio, su questi due anni di inerzia e non lusinghieri per l’immagine del nostro Comune".

Anche dalla lista Per Massarosa piovono critiche. "Sembrerebbe che Sinistra Comune non riesca a trovare la quadra e l’intesa coi propri assessori – commentano Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini –; in realtà il giochino è chiaro: accogliere nelle proprie fila nomi che in tempo di elezioni avrebbero portato voti e il conseguente ingresso in consiglio comunale, proporre quei nomi per ricoprire la carica di assessore e alla fine sfiduciarli. Questo giochino consente alla fine di mettere dentro il consiglio comunale una squadra voluta dal partito, non votata dalla gente, che per loro evidentemente non conta niente, ma ben inquadrata e pronta a fare quanto indicato dai vertici senza fare domande. Questo la dice lunga anche sulla stabilità politica della giunta Barsotti, palesemente strangolata dai voleri della sua ala estrema. Vediamo se Sinistra Comune, tolti gli impicci – concludono – ha fatto quadrare i propri conti".