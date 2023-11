La giornata di studio su Padre Damiano

Importante iniziativa domani a Bozzano. Con il patrocinio del Comune, l’istituto storico ‘Guglielmo Lera’ e il Comitato Padre Damiano organizzano nelle sale parrocchiali della frazione una giornata di studi dedicata a Damiano da Bozzano e agli altri padri cappuccini della provincia lucchese che andarono come missionari nel nord est del Brasile. L’evento si tiene in occasione del 125esimo anniversario dalla nascita del frate. Il programma si apre alle 10 con la messa; a seguire saluti e le relazioni. Dopo pranzo spazio alla relazione di Desiderio Antonioli dell’associazione massese, seguita dai videocollegamenti che avranno per protagonisti i luoghi in Brasile di Padre Damiano e il professor Marco Lucchesi, presidente della Fondazione biblioteca nazionale di Rio De Janeiro. Alle 16,45 i lavori saranno conclusi da Jociel Gomes, vicepostulatore della causa di beatificazione di Padre Damiano.

Pio Giannotti nacque a Bozzano il 5 novembre 1898. Era il secondo dei cinque figli di Felice e Maria, contadini. A dodici anni entrò nel Seminario cappuccino di Camigliano, ma scelse di propria volontà di restare come religioso. L’11 luglio 1914 fece la vestizione, dopo un anno professò i voti temporanei e nel ‘21 quelli perpetui. Nel 1931 partì per la missione nello Stato di Pernambuco, in Brasile. Per oltre sessant’anni visse in assoluto povertà al fianco delle popolazione locali del nord-est brasiliano, svolgendo la sua opera apostolica e missionaria. Alla sua morte, avvenuta il 31 maggio 1997, il Presidente della Repubblica brasiliana indisse il lutto nazionale per 3 giorni e il giorno del funerale una folla commossa diede l’ultimo saluto all’umile frate cappuccino nativo di Bozzano.