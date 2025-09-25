La gioia di Del Ghingaro: "La città ritrova il suo stadio"

Non ha nascosto la propria emozione il sindaco Giorgio Del Ghingaro nel suo discorso con cui si è aperta la serata di inaugurazione del rinnovato Stadio dei Pini. "Restituiamo alla nostra città uno stadio rinnovato, riqualificato, pronto a tornare ad essere non solo palcoscenico di grandi eventi sportivi, ma simbolo di comunità, storia e futuro". Un taglio del nastro in cui sono confluiti l’impegno del Comune, il lavoro degli operatori, la passione dei cittadini, dei tifosi e degli atleti. "Qui – ha proseguito il sindaco – si concretizza il desiderio di Viareggio di guardare avanti, preservando le radici, riaccendendo speranze, offrendo spazio ai giovani, riconquistando quella dignità impiantistica che da troppo tempo era rimasta affievolita". Lo stadio è ora un impianto omologato per la Serie C, con una capienza adeguata (circa 3.750 posti) ai moderni standard di sicurezza. Sono stati rifatti il campo da gioco, la pista di atletica, gli spogliatoi, le tribune, le illuminazioni, i servizi. "Tutto è stato pensato – ha continuato Del Ghingaro che a più riprese ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto – non solo per essere efficiente, ma per durare nel tempo, per essere accogliente, accessibile e bello. Per la nostra città questo stadio è molto più di un impianto. È luogo di aggregazione, identità, formazione. È scuola di valori: disciplina, rispetto, impegno. È spazio dove i giovani possono sognare e crescere. È occasione per ospitare eventi nazionali e internazionali, come la Viareggio Cup che torna finalmente qui, nella sua casa storica, dopo anni di assenza (e qui è scattato un fragoroso applauso da parte del pubblico). Con questo stadio rifatto, restituiremo orgoglio e opportunità economiche anche per le attività: il commercio, il turismo sportivo, l’ospitalità. Restituendo oggi questo stadio, diamo avvio a una nuova stagione: una stagione in cui Viareggio torna ad essere punto di riferimento sportivo, culturale e sociale. Là fuori su un muro c’è una scritta: ‘Del Ghingaro riapri lo stadio, e io stasera l’ho riaperto". Tra gli interventi più apprezzati quello in coppia di Marcello Lippi e Gigi Buffon, (a cui la città ha regalato una maglia del Viareggio con l’autografo di Lippi), intervistati da Alessandro Bonan. "Viareggio è la mia città, dove ho vissuto la mia giovinezza tra speranze e sogni e ora siamo qui in questo nostro stadio che è stato ristrutturato nella maniera giusta". E Buffon, guardando con gratitudine l’antico maestro ha detto: "Da Marcello ho imparato che quando si prende una decisione, si imbocca una strada va percorsa fino in fondo senza tentennamenti".

Alberto Celata