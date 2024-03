La futura Cittadella dello sport Abodi valuterà il progetto. Il ministro infiamma il meeting

Il turismo sportivo che ogni anno muove milioni di persone da una parte all’altra dello stivale. I benefici dell’attività fisica sul binomio salute-benessere. E il sogno, a Pietrasanta, di una Cittadella dello sport da realizzare tra l’Aurelia e via Unità d’Italia, tanto che il ministro dello sport Andrea Abodi ha promesso quanto prima un sopralluogo. È stato lo stesso ministro, ieri mattina, ad annunciarlo all’apertura della due-giorni di “Sportcity meeting“, in agenda fino a stasera al Sant’Agostino con società ed esperti provenienti da tutta Italia e la conduzione del direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.

"Questo evento – ha detto Abodi – è il segno di una progettualità che va avanti. È passato un anno dal primo meeting di Fondazione Sporticity, che oggi ha radunato qui a Pietrasanta amministratori e stakeholder del mondo dello sport. Dato che abbiamo molte risorse da raccogliere, e analizzando i dati delle interessanti ricerche fatte dalla Fondazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per capire quante più attività, iniziative e progetti riusciamo a fare insieme. Insomma, la parola d’ordine è concretezza". A quel punto l’assessore allo sport Andrea Cosci ha ricordato l’investimento da parte della giunta di oltre 3 milioni sugli impianti, promuovendo lo sport come buona pratica quotidiana e accessibile a tutti. Fino al progetto del nuovo stadio, che una volta realizzato decreterà la realizzazione di un parcheggio al posto dell’attuale impianto “XIX Settembre“. "Ho già raccolto la disponibilità del ministro Abodi – ha concluso il sindaco Alberto Giovannetti – a tornare a Pietrasanta per valutare, con l’amministrazione, i progetti già elaborati, a partire dalla Cittadella dello sport. Il meeting è uno stimolo a raccogliere esperienze che possano aiutarci a migliorare quanto già abbiamo realizzato".