La fusione s’ha da fare. Il Don Lazzeri-Stagi accorpato al Piaggia. Istituto da 1.450 studenti

Alla fine le previsioni della vigilia sono state confermate: il destino del Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta è di essere accorpato all’istituto Piaggia di Viareggio a partire dal 2024-2025. Nonostante gli scongiuri di un’intera comunità scolastica, la perdita dell’autonomia amministrativa è realtà e già a partire da domani verrà sancita nero su bianco. La conferma è arrivata ieri alla conferenza zonale, che ha coinvolto Provveditorato, Provincia e i due dirigenti Rossana Pacini (Piaggia) e Germano Cipolletta (Don Lazzeri-Stagi).

La prima ratifica è attesa domani in consiglio provinciale, mentre lunedì toccherà al consiglio regionale. Riscrivendo il percorso di un istituto, come il liceo artistico “Stagi“, che ha oltre 160 anni di storia ma che deve inchinarsi a scelte arrivate dall’alto. Il Don Lazzeri-Stagi è infatti uno dei 15 istituti toscani – e uno dei due a livello provinciale, se si conta anche il comprensivo “Martiri di Sant’Anna“ di Stazzema – di cui la Regione ha disposto l’accorpamento come effetto del taglio all’organico dei dirigenti scolastici figlio dei decreti interministeriali approvati a Roma lo scorso 30 giugno. Una volta ufficializzato, il nuovo istituto conterà su 1.450 iscritti – il Piaggia 920 e il Don Lazzeri-Stagi 530 – quindi sotto la soglia massima dei 1.600 consigliata dalla delibera regionale. Com’è stato illustrato ieri alla conferenza zonale, la scelta è motivata da questioni di continuita didattica dato che i tre indirizzi del Piaggia (tecnico-economico, scientifico-sportivo e artistico-multimediale) sono considerati compatibili con i quattro del Don Lazzeri-Stagi (geometri, ragioneria, agraria e artistico). Inolte non ci sarà nessuna perdita di lavoro, dato che la Regione ha garantito le deroghe al personale Ata, mentre a livello di dirigenza dal 31 agosto 2024 resterà solo Pacini: Cipolletta, dirigente del comprensivo Camaiore 2, perderà la reggezza del Don Lazzeri-Stagi. "A causa del decreto interministeriale – interviene Nicola Conti, vice presidente della Provincia con delega alle scuole della Versilia storica – la Toscana ha perso 15 autonomie ed entro il 2025 ne perderà altre nove. C’è stato poco tempo per concertare le fusioni. Dispiace per questo epilogo, le abbiamo provate tutte per scongiurare la fusione".

Daniele Masseglia