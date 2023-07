La frenesia delle carrette Il bando a settembre E anche il Marco Polo sogna di tornare a sfilare

Non saranno presentate assieme ai bozzetti delle costruzioni in concorso, per loro ci sarà tempo fino a settembre. Ma un Carnevale senza le carrette aggregative - ’carette’ alla viareggina - sarebbe inimmaginabile. Per carità, nessun pericolo, sfileranno regolarmente ma è molto probabile che il bando preveda, per loro, così anarchiche e scanzonate, qualche novità. Confermato il numero delle maschere autorizzate a sfilare, 130, e si vociferà anche che non si potrà sforare tale numero, pena salatissime multe. Quel che trapela dalla Cittadella è che la Fondazione accoglierebbe con molto piacere dei progetti cofirmati dei comitati rionali e associazioni che sfilano abitualmente. Confermata la partnership tra Rione Torre del Lago e Non solo una carrettaBagno Aretusa, così come quella tra Rione Darsena e La Ciurma, ma poi l’unica altra realtà rionale in grado di sfilare parrebbe il Marco Polo, anche se....

Marco Puccinelli, storico presidente del comitato, infatti si trova nella difficile situazione che vive chi ’vorrebbe ma non può’. "Mi piacerebbe veramente poter tornare a sfilare – sottolinea – ed avrei anche tante richieste di maschere pronte a pagarsi il costume e a far festa sulla pedana, il problema è che non ho materialmente chi sia in grado di fare una carretta". Il Marco Polo sembra quindi tirarsi indietro, non per mancanza di voglia ma proprio per difficoltà oggettive. "Siamo aperti ad ogni soluzione possibile – dice ancora Puccinelli –, ma dobbiamo essere realisti: la cosa sarebbe stata più gestibile se avessi avuto le maestranze per fare la carretta che non viceversa". Stante la situazione, quindi, in corso ritroveremo, con la loro fantastica energia, i loro colori e la loro verace voglia di far Carnevale: Rione Torre del LagoNon solo una carretta Bagno Aretusa, Rione DarsenaLa Ciurma, Carneval Corsaro, I Salmastrosi, I Burlamania e i longevi Burlamatti. Non è detta però l’ultima parola, perché in questa torrida estate è possibile che alla fine venga fuori anche la settima carretta, ed allora è molto probabile che la Fondazione Carnevale decida di far sfilare le pedane con almeno un turno di stop ciascuna. Motivo? Per non ingolfare ulteriormente un corso già ricco e, talvolta, lento.

Sergio Iacopetti