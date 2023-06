La frazione perde un grande amico A 82 anni si è spento Altemura

Ai suoi figli, Roberto e Gabriele, ha lasciato una grande eredità morale: il valore che ha impegnarsi per il proprio paese e per la comunità. Carlo Altemura, scomparso ieri a 82 anni, è stato un esempio. Una vita trascorsa lavorando sodo come muratore per la ditta edile Pardini, che donò la costruzione del centro medico della Misericordia di Torre del Lago, e impegnandosi nel volontariato. In particolare con il gruppo Fratres, per cui è stato a lungo donatore di sangue. Al centro di tutto la sua famiglia, la moglie Annamaria Cortopassi – conosciuta nel cinema del paese e sposata il 16 luglio 1966 – e i due figli, che riuniva ogni domenica mattina per il caffè. "Torre del Lago perde un uomo di grandi valori e slanci discreti. Io – dice Athos Pastechi – un amico sincero" Il funerale, curato dalla Misericordia della frazione, si terrà oggi alle 15 nella chiesa di S.Giuseppe. La famiglia ringrazia l’ospedale Versilia, col dottor Daniele Taccola, e il medico Emanuele Tedeschi per il supporto di questi mesi.