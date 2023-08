La frazione, capitale delle “buette“ "Basta rattoppi: qui serve un piano"

"La situazione delle strade di Torre del Lago è diventata inaccettabile, soprattutto perché in molti casi si vengono a creare situazioni di potenziale pericolo per tutti, in particolare per le due ruote, siano essi cicli o motocicli". Pavimentazione irregolare, tombini sprofondati, crepe nel manto stradale che formano buche pericolose e rattoppi che, "spesso durano a malapena qualche giorno, questo è il quadro desolante". La denuncia arriva dai consiglieri comunali della Lega, Walter Ferrari e Alberto Pardini, e Mauro Bossetti, responsabile ambiente e decoro del partito, che si fanno portavoce di numerose segnalazioni ricevute dalla cittadinanza.

"Come consiglieri – proseguono – siamo costantemente chiamati dai cittadini a sollecitare la messa in sicurezza di alcuni punti, ma la questione non può essere affrontata in questo modo, serve una programmazione di interventi che, oramai pare un dato acquisito, non esiste - proseguono i rappresentanti della Lega -. Così come non sembra esistere una programmazione legata alla manutenzione delle caditoie e la gestionemappatura del sistema fognario, cosa che chiediamo da tempo e che riteniamo strategica a fronte del verificarsi sempre più costante di violenti episodi di maltempo a cui il sistema non riesce a far fronte".