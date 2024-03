La frana divora ancora la strada: "Un bypass per arrivare a Stazzema. E ci sono altri cinque smottamenti"

Impressionante. Come la scena di un film. Ieri pomeriggio la frana che si è verificata lungo via Balza Fiorita a Santa Lucia ha ceduto ancora: l’abbassamento registrato si aggira adesso intorno agli 80 centimetri e il versante franoso appare ancora in pericoloso movimento.

Nella serata di sabato un grosso fronte franoso ha infatti aperto in due la strada che porta al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, un tratto praticato da oltre 7mila studenti da marzo a giugno. Per raggiungere La Culla e Sant’Anna bisogna salire lungo una strada molto stretta che parte da Camaiore e dopo le verifiche tecniche era stata adottata una soluzione ’tampone’: il posizionamento di una copertura impermeabile sul tratto ceduto per evitare ulteriore infiltrazione d’acqua nelle fratture dell’asfalto date le abbondanti piogge previste. La frana però fin da subito è risultata "in movimento" con una possibile soluzione "lunga e complessa". Ieri infatti l’aggravamento della depressione del terreno con la ferita che ha letteralmente divorato l’asfalto.

Le amministrazioni comunali di Camaiore e Stazzema si sono attivate continuando la propria opera di monitoraggio. Nel frattempo, è partito il lavoro di analisi e verifica sismica e strutturale dell’area, che continuerà nei prossimi giorni. Sul tavolo, l’ipotesi di realizzare, in tempi brevi, una pista alternativa temporanea che funga da bypass lato monte, tale da consentire il transito verso La Culla e Sant’Anna anche ai mezzi pesanti (impossibilitati a salire da Camaiore passando da via Montebello). Si attendono i risultati degli studi del sottosuolo per capirne la fattibilità.

"Si tratterà di un intervento molto importante – evidenzia il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci – che si aggira intorno agli 800mila euro: su questo abbiamo chiesto il sostegno delle istituzioni sovracomunali e solo la Regione, ad oggi, ha confermato la propria disponibilità a contribuire economicamente per finanziare l’opera di ripristino. Abbiamo poi attivi altri cinque movimenti franosi, di più lieve entità: a Gombitelli, a Lombrici, a Torcigliano, a Fibbialla e alla Pieve. Su questi, stiamo preparando una progettazione con cui partecipare ad un bando pubblico che dovrebbe finanziare in toto i ripristini".

Fra.Na.