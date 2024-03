La frana di S.Lucia non si arresta: "Scaviamo una pista lato monte"

Il territorio non regge ai colpi del maltempo. E così, le amministrazioni di Camaiore e Massarosa lanciano un appello al governo e alla Regione: con le sole risorse dei comuni, non è possibile garantire la manutenzione del territorio. Servono aiuti dall’alto, e servono subito. Ma, da sempre, gli eventi atmosferici modificano l’ambiente. E il "catastrofismo" è anche una branca della scienza che spiega il rinnovamento degli esseri viventi. Bisogna però conviverci, e sulle colline versiliesi, invece, la convivenza ha lasciato il posto all’abbandono". Ne è perfettamente consapevole il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci.

A Camaiore, in via Balza Fiorita, tra Montebello e Santa Lucia, dove un cedimento ha impresso una ferita profonda nella carreggiata, la situazione si è aggravata nella notte tra domenica e lunedì nonostante i teloni messi per limitare l’infiltrazione dell’acqua piovana. Ieri mattina, il sindaco Pierucci è salito in collina per un sopralluogo assieme all’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche, e la situazione che si è trovato di fronte è tutt’altro che rosea. "La strada sta continuando a cedere – racconta il primo cittadino – e nella notte si è abbassata di ulteriori venti, trenta centimetri. Abbiamo avviato le indagini idrogeologiche per capire le ragioni del fenomeno: a quanto pare, il motivo scatenante è un appesantimento causato dal posizionamento di geoblocchi che risale a una quindicina d’anni fa". Oggi i professionisti incaricati inizieranno le verifiche, e Pierucci spera di avere i primi risultati venerdì.

A quel punto, si deciderà la linea d’azione. "Faremo un altro tavolo per capire come procedere – continua il sindaco –; nel frattempo, stiamo ipotizzando di aprire una pista lato monte del tratto franante, che consenta il transito temporaneo: ci sono circa 7mila studenti che dovrebbero raggiungere Sant’Anna tramite quella strada e al momento non potrebbero farlo". L’idea, tutta da verificare dal punto della sicurezza, è scavare e rimuovere il versante, allargare di fatto la strada a lato della frana, e farvi transitare i bus. Mezzi pesanti, su un terreno che sembra slittare in diagonale su terra e pietre sottostanti. Potrebbe essere un azzardo, e Pierucci lo sa: "La responsabilità è mia, prima di farci passare le persone voglio sicurezza assoluta dai tecnici".

Se tutto va bene, comunque, un intervento definitivo richiederà tempo e soldi: "Al momento ipotizziamo una spesa di un milione di euro, e lavori che potrebbero durare un anno. Ma non c’è attenzione sul dissesto idrogeologico, i fondi vanno alle grandi opere. Camaiore ha 100 chilometri di strade collinare, e non ci sono più agricoltori e silvicoltori che lavoravano la terra nelle frazioni e facevano manutenzione. Comuni come il nostro, da soli non ce la possono fare. Serve un supporto nazionale".