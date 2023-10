La forza della memoria . Convegno alla Gamc

La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, domani alle 9.30, ospiterà il convegno dal titolo “Configurazioni della memoria tra filosofia, psichiatria e neuroscienze” promosso dalla Fondazione Mario Tobino. È dedicato alla filosofia in rapporto con la psichiatria e le neuroscienze, con il coordinamento scientifico del professor Riccardo Roni, ricercatore e deocente universitario, e con la partecipazione della Società Filosofica Italiana.

Il convegno gode del patrocinio, tra gli altri, del XXV World Congress of Philosophy-Roma 2024 e della Società Italiana di Storia della Filosofia.

Il tema di quest’anno riguarda le configurazioni della memoria tra filosofia, psichiatria e neuroscienze. I relatori e le relatrici sono tutti autorevoli studiosi provenienti dal panorama accademico nazionale: Arianna Fermani (Macerata), Giovanna Miglio (Lucca), Emanuela Scribano (Venezia), Francesca Romana Recchia Luciani (Bari), Francesco Totaro (Macerata), Alessandro Rossi (Siena), Valeria Paola Babini (Bologna), Gustavo Cevolani (Lucca).

Il programma si svolge nell’intera giornata di domani ed è suddiviso in due sessioni. La prima, moderata da Riccardo Roni, affronta la memoria nella storia della filosofia attraverso autori classici come Aristotele, Agostino, Spinoza e Condillac, fino alle filosofie femministe. La seconda, moderata da Costanza Consolandi dell’Università di Siena, analizza la memoria all’interno del dibattito epistemologico contemporaneo tra filosofia, psichiatria e neuroscienze, con interventi dedicati alle basi neurobiologiche della memoria, alle implicazioni in sede morale, fino al caso di Mario Tobino e la psichiatria.