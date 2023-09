La food blogger Setareh al Festival “Le Stelle“

Sarà un aperitivo ricco di gusto e sorprese, quello che chiuderà il Festival di alta cucina “Le Stelle di Pietrsanta” in programma sabato 23 e domenica 24 settembre fra piazza Duomo e Chiostro di Sant’Agostino, in centro storico a Pietrasanta. Grande protagonista della serata conclusiva, domenica dalle 21 negli spazi aperti dell’antico convento, sarà la food blogger iraniana Saghar Setareh, tra “le donne del cibo“ più famose al mondo, che offrirà al pubblico un cooking show all’insegna del “fusion”, sposando i sapori della sua terra d’origine con quelli italiani. Il tutto accompagnato accompagnate dai calici della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia. L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.