La folle fuga in autostrada Sul sedile un chilo di coca

Ci sono segnali, gesti, semplici manovre che all’occhio allenato di chi è abituato a pattugliare le strade non sfuggono. Ed è bastato che quella Ranualt Modus, in viaggio sull’A12, alla vista di una pattuglia rallentasse bruscamente la sua corsa per far intuire agli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Viareggio che l’automobilista aveva qualcosa da nascondere. Nelle specifico un chilo di cocaina, che divisa in dosi e poi smerciata sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare circa 40mila euro.

Ma per arrivare al sequestro della droga gli agenti della Polstrada si sono dovuti lanciare in un inseguimento che si è protratto per chilometri, fino all’uscita del casello di Sarzana.

I fatti sono avvenuti alla vigilia di Ferragosto, durante un servizio nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dal Questore per rendere le affollate strade della Versilia, cariche di vacanzieri, più sicure. Intorno alle 22.30, nel tratto autostradale delle Varsilia, proiettata in direzione Genova, viaggiava la Renault Modus. E alla vista della pattuglia di Polizia, l’uomo al volante ha scalato la marcia e ha rallentato bruscamente insospettendo, con quella manovra, gli operatori che a quel punto gli hanno intimato l’alt.

L’automobilista, che evidentemente nascondeva qualcosa, allora ha tentato la fuga lanciandosi ad alta velocità inseguito dalla pattuglia della stradale. Nei pressi dell’uscita per Sarzana il fuggitivo ha perso però il controllo dell’auto, sbandando, e i poliziotti gli hanno impedito una nuova fuga bloccandolo con la vettura di servizio. A quel punto l’uomo è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce nei campi, e lasciando il suo "carico" a bordo della Modus.

Il motivo della fuga è stato presto svelato, infatti sul sedile del passeggero i poliziotti hanno rinvenuto due sacchetti contenenti circa un chilo di cocaina, che sono stati sequestrati. L’autovettura è stata sottoposta a sopralluogo della Polizia Scientifica per il proseguo delle indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo delle forze dell’ordine adesso è identificare il corriere.

Red.Viar.