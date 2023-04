La fila allungata alla mensa Sant’Antonio sforna pasti

VIAREGGIO

Emergenza senzatetto: alla mensa di Sant’Antonio si contano dalle 40 a un picco di 80 persone bisognose al giorno e diventa sempre più difficile sfamare tutti. A Viareggio, la perla del Tirreno, al di là delle vetrine (sempre meno) scintillanti, degli edifici appena tinteggiati usufruendo dei “bonus facciate” e dei bar affollati, oltre i salotti buoni cittadini, si aggirano come zombie persone semi invisibili, sporchi e trasandati. Tutti li vedono, in pochi li notano veramente. "La crisi economica e la decadenza morale post-Covid – dicono alcuni volontari della mensa di Sant’Antonio - non fanno che acuire il male e accrescere il senso di impotenza e di disagio. Difficile fare un identikit o avventurarsi in statistiche. Si tratta di homeless di varia età, genere e provenienza, ogni giorno chiamati a dare un senso alla loro faticosa esistenza. Persone che vivono, anzi sopravvivono, specialmente tra gli angoli più fatiscenti del mercato, vicino la linea ferrovia, in Darsena o ai margini delle Pinete. Molti di essi sono solo di passaggio e Viareggio rappresenta una delle innumerevoli tappe del loro eterno vagabondare. Si diventa clochard – spiegano - in seguito ad un lutto o ad una crisi familiare, per la perdita del lavoro, per alcolismo o abuso di droghe. Per un esiguo numero però - definiti superficialmente punkabbestia - è una scelta di vita. Una fetta esigua ma sensibile della società civile, frange del volontariato, le parrocchie cercano di ovviare alle carenze delle istituzioni, sempre alla ricerca di fondi che non bastano mai". La mensa della Chiesa di Sant’Antonio appare come un vero fortilizio della solidarietà cittadina. È gestita a turno dai volontari delle parrocchie e ogni sera offre una sorpresa. I volontari non chiedono nulla ai commensali; buoni o cattivi che siano, e senza distinzioni li invitano così: "Amico, siedi e mangia da noi". I volontari e le volontarie preparano i piatti a loro spese e con l’aiuto della Caritas locale, delle mense scolastiche, dei supermercati e di negozianti volenterosi. Alcuni di essi durante la giornata lavorativa si fanno carico di raccogliere quanto i concittadini offrono e lo convogliano nella dispensa della mensa. "Prepariamo soprattutto pasta condita – sottolineano i volontari – verdure o legumi, bannati i salumi e anche la carne perché potrebbe essere maiale e gli islamici non la mangerebbero".

Per rendere meno amara la vita dei clochard le persone portano dolci casalinghi o distribuiscono le paste offerte dalle più generose pasticcerie viareggine. Piatti semplici ma preparati con amore ed offerti con rispetto. Un’acqua torbida offusca la Perla del Tirreno; anonimi cittadini volenterosi, come sommozzatori, vi si calano, senza retorica e senza manti ideologici, penetrando nel ventre di Viareggio assecondando le proprie coscienze.

Eleonora Prayer