La fiera di San Giuseppe. Tutta la frazione in festa. Fede, folklore e tradizione

Da oltre sessant’anni la Fiera di San Giuseppe è l’evento popolare più atteso di Torre del Lago. E anche quest’anno, grazie alla sinegia tra il Comune e la Misericordia della frazione, torna con un ricco calendario di appuntamenti che abbracceranno il 16 e il 17 marzo.

La giornata di sabato si aprirà con la marguttiana per i bambini delle scuole (dalle 15) nell’area eventi della Misericordia in via Aurelia Sud, con musica e lotteria di beneficenza, e dopo la messa delle 18 dalla chiesa di San Giuseppe si muoverà la processione accompagnata dal coro “Giuseppe Pardini“. Dalle 20 la cena spettacolo della “Veglia di San Giuseppe“ organizzata dalla Misericordi animata da dj Andrea Paci (prenotazioni al 346-0803387 o 0584-351110).

Domenica di prima mattina i tradizionali banchi gastronomici e di artigianato si posizioneranno tra la vie Aurelia, Garibaldi e il viale Puccini, dove alle 15 è attesa la sfilata della banda spettacolo di Marlia “La campagnola“ accompagnata da Gambe di Merlo. Alle 16.30 sul sagrato della chiesa si terrà il concerto della corale Giuseppe Pardini, mentre sul retro del campanile sarà possibile ammirare alcuni esemplari di rapaci notturni. Alle scuole Puccini sarà allestita la mostra dei “Pittori torrelaghesi“ e l’esposizione fotografica di Ferrucci Pagni dedicata al maestro Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa. Nell’area eventi della Misericordia dalle 12 fino al tramonto si alterneranno esibizioni di musica e danza.