La fiera del fuoristrada. Attesi migliaia di cultori

Terza edizione della Fiera Internazionale del Fuoristrada dal 13 al 15 ottobre prossimi. Dopo i successi degli anni precedenti, sono stati scelti vari itinerari, ad iniziare da quello del monte Serra, con partenza venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre dal Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Ci saranno brevi soste sulle mura antiche di Pisa e alla statua di Dante Alighieri. La durata sarà di tre ore e mezza su un percorso di 15 km di asfalto alternato a 35 km di strade sterrate e off road, esplorando gli orizzonti dal monte Serra.

Altro tour è quello alle cave del monte Corchia, con l’accesso esclusivo a due bellissime cave di marmo, con tre partenze distanziate sia nella mattina di sabato 14 che di domenica 15, dall’Off-Road Park Versilia alla Gulfa di Massarosa. L’itinerario, di circa 100 km. di percorrenza e quasi 4 ore di guida si snoda tra asfalto e off road alla volta del Corchia, che svetta con i suoi 1.677 metri sul livello del mare. Sul percorso, visita a Pietrasanta e una tappa a Seravezza con sosta al Palazzo Mediceo, e quindi a Levigliani con possibilità di accedere alle cave Tavolini e Piastraio. Quest’ultima propone una sezione a cielo aperto ed una in galleria, dove i partecipanti avranno un’indimenticabile esperienza all’interno di una marmorea “cattedrale naturale”, con ampie finestre che lasciano intravedere l’esterno, e l’occasione di poter assistere ad un racconto sulle fasi di estrazione del marmo. La vista mozzafiato nelle giornate particolarmente terse, consente di spaziare oltre l’orizzonte, fino ad individuare la Corsica. E per i fuoristradisti è sicuramente il miglior regalo che possano ricevere dopo ore passate ad una impegnativa guida.

L’edizione 2023 della Fiera internazionale dei fuoristrada apre anche ai test drive a bordo dei fuoristrada da competizione per regalare al pubblico di appassionati un’esperienza emozionante e coinvolgente, a bordo di vere leggende dei Campionati italiani delle discipline Trial, Velocità Fuoristrada, Trci ecc., vivendo in prima persona, accanto a piloti professionisti, l’adrenalina di un’indimenticabile sfida off road. Come tengono a rimarcare dalla Federazione, i raduni sono fatti per promuovere l’uso del fuoristrada nel totale rispetto del territorio ospitante e della sua biodiversità. Per la sezione storica della Federazione, gli iconici mezzi saranno a disposizione degli appassionati nell’area espositiva dedicata nell’area Expo lungo il viale Europa, Domenica 15 ottobre, inoltre, è in programma la terza edizione dello specifico raduno dedicato ai veicoli 4 x 4 con almeno 25 anni di età. Con partenza dall’Off-Road Park Versilia, dopo un percorso in fuoristrada leggero, idoneo anche ai veicoli più datati in direzione del lago di Massaciuccoli e di Torre del Lago, i mezzi raggiungeranno Viareggio e il loro parcheggio riservato.

W.S.