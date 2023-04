La Fials pronta allo sciopero "La nostra sanità è carente" Il sindacato convocato martedì

Metteranno sul tavolo una sfilza di problemi che da tempo attanagliano il personale della sanità versiliese, dalle ferie alle assunzioni. Poi valuteranno le risposte, dicendosi pronti, in caso negativo, a trasformare l’attuale stato d’agitazione in uno sciopero vero e proprio. A mobilitarsi è ancora una volta il sindacato Fials, convocato l’11 aprile nella sede della Asl a Pisa per dare avvio alla procedura di “raffreddamento“, in seguito allo stato d’agitazione proclamato il 20 marzo, come previsto dalle leggi e dal contratto nazionale del lavoro. "Da questo incontro – spiega il segretario provinciale Daniele Soddu – ci aspettiamo risposte ben precise , del resto già avanzate in tutte le sedi istituzionali, vedi la terza commissione sanità in Regione, Asl, consiglio comunale aperto sulla sanità a Lucca e così via".

Cinque i punti su cui la Fials pretenderà risposte nette e precise. "Innanzitutto il piano dei fabbisogni – prosegue – vista la cronica carenza di tutte le figure che operano nel servizio sanitario. Poi le assunzioni di personale a tempo indeterminato attingendo dalle graduatorie in corso di validità. Terzo punto, la conclusione delle stabilizzazioni dei precari con i requisiti richiesti dalla legge. Infine altri due punti: il piano assunzioni straordinario per fronteggiare il periodo estivo in vista dell’aumento dell’utenza legata al flusso turistico, che comporta aumento di prestazioni e aggravio dei carichi di lavoro con potenziali rischi di natura professionale e personale, e la garanzia del diritto alle ferie, al riposo e la cessazione dell’uso improprio di contratti quali lavoro straordinario, prestazioni aggiuntive e pronta disponibilità. In caso di mancate risposte procederemo con iniziative di protesta, incluso lo sciopero del personale del comparto sanità".