Machiba! E’ la nuova, divertente avventura che va in scena nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli domenica alle 17. L’evento rientra nella rassegna “Il Giardino va a Teatro. Racconti per tutta la famiglia“, promossa dal Comitato Villa Bertelli e curata dalla compagnia Coquelicot. Machiba è un personaggio pronto a partire per soddisfare lo spirito d’avventura, la voglia di scoprire, immaginare e curiosare il mondo. Machiba è catapultata su una nave in viaggio verso la scoperta dell’Australia, nella Cina del 1200 sulle orme di un giovane Marco Polo o in Siberia. In scena Marica Bonelli con le partiture musicali di Chiara Sale. Ingresso libero. Necessari: prenotazione allo 0584 787251, green pass e mascherina Ffp2.

