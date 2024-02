La festa non s’ha da fare. Annullato il primo corso. Pietrasanta rinvia a domenica

Si sono ritrovati ieri mattina alle 8 agli hangar della Mattonaia. In una mano i telefoni per consultare le previsioni meteo, nell’altra corni e amuleti. Vana speranza: di fronte a un cielo che alternava di continuo pioggerella e schiarite, l’ufficio tradizioni popolari del Comune e i presidenti delle dieci contrade del Carnevale pietrasantino alla fine hanno preso la sofferta decisione di annullare il primo corso mascherato, che avrebbe dovuto svolgersi ieri pomeriggio.

E così il calendario dell’edizione 2024 ricalcherà quello dell’anno scorso: partenza il 18 febbraio (sempre con inizio alle 15), secondo corso il 25 febbraio e gran finale il 3 marzo, quasi a ridosso della Quaresima. Una scelta, quella del rinvio, che non tutti i contradaioli hanno gradito visto che ieri, per lo meno fino all’ora di pranzo, per diverse ore non è cascata una sola goccia d’acqua e addirittura in certi momenti tra le nuvole sbucavano spicchi di cielo azzurro. Ha prevalso invece la volontà di non rischiare, come avvenuto altre volte in passato, impedendo all’eventuale pioggia di rovinare la festa a un pubblico che a Pietrasanta ha sempre visto sfilare un migliaio di figuranti in maschera e 2-3mila persone intorno al circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Tutto rimandato di una settimana, con gli scettri ben saldi nelle mani della contrada Brancagliana per i carri e di Strettoia per le mascherate.

L’unica conferma riguarda il “Carnevale dei bambini“, che si terrà regolarmente il 13 febbraio alle 15 in piazza Matteotti per il martedí grasso, ad ingresso libero.

Daniele Masseglia