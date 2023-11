La festa è quasi servita. Gli otto rioni riuniti sotto un unico cielo. E la notte sarà baldoria

Per i suoi 151 anni il Carnevale di Viareggio si regalerà un febbraio ricchissimo di appuntamenti e le feste rionali la faranno da padrone. Un ritorno in grande stile come negli anni d’oro, anche se resta un punto interrogativo sul Marco Polo. Motivo di questa titubanza la mancata accettazione, ai corsi mascherati 2024, della pedana aggregativa ‘Marco Polo alla ri-sacca’. "La festa dovrebbe svolgersi da venerdì 16 a domenica 18 febbraio – auspica il presidente Marco Puccinelli – salvo sorprese, ma siamo ancora troppo scottati per la decisione presa dalla Fondazione Carnevale di non approvare il nostro progetto; un progetto che rispettava tutti i punti richiesti e che non è stato, invece, approvato con obiezioni francamente risibili e contestabili. Dispiace dirlo, ma la Fondazione dal mio punto di vista – va avanti Puccinelli – non tutela le realtà di quartiere e anche il fatto che nella recente rivista ufficiale, uscita per i 150 anni della manifestazione, non si faccia riferimento alcuno alle feste di quartiere lo certifica".

iMa andiamo per ordine a vedere che cosa stanno preparando i singoli comitati rionali: si parte con il Campo d’Aviazione che entrerà in scena, ancora una volta, prima dell’alzabandiera di sabato 3 febbraio. Sabato 20 gennaio sono infatti in programma, alla parrocchia di Santa Rita, il Mondialito dei Rioni (calcetto) Memorial Egisto Olivi, il torneo di burraco Memorial Adriano Iacopetti e la cena di beneficenza. Lunedì 5 febbraio è invece in programma la sfilata delle maschere all’interno del quartiere e la festa in piazza Giovanni Paolo II davanti alla chiesa. La sera prima si concluderà la tre giorni del Rione Vecchia Viareggio che inizierà, nella versione classica delle feste rionali in notturna, venerdì 2 febbraio. Festa in scena tra Piazza Santa Maria e Piazza Manzoni. Vecchia Viareggio che bisserà anche nella giornata di giovedì grasso 8 febbraio prima del secondo corso mascherato, ma non si esclude anche una festa serale.

Venerdì 9 febbraio al via il Varignano, il pomeriggio, con il tradizionale concorso dedicato ai più piccoli per i carretti addobbati. Sempre venerdì 9, dalla sera, al via il Baccanale della Darsena fino a martedì grasso 13 febbraio. Le solite cinque notti (e non solo) di baldoria carnevalesca che il Baccanale sa regalare. Appuntamenti imperdibili previsti per venerdì 8 la straordinaria sfilata delle Maschere e per sabato 9 il Carneval Polpettino dedicato ai bambini.

Detto del Marco Polo - salvo imprevisti - da venerdì 16 a domenica 18, si passa a Torre del Lago dove, il pomeriggio di sabato 17, al Foyer del Gran Teatro, andrà in scena il Carnevale dei Piccoli. La chiusura toccherà alla Croce Verde, che si prenderà la scena da giovedì 22 a sabato 24 febbraio con lo street food in piazza Sant’Antonio. C’è molta curiosità per l’esordio del sodalizio MigliarinaTerminetto che si terrà il pomeriggio di venerdì 23 con la festa per i bambini nella piazza della Migliarina, di fianco al Circolo ‘Gli Amici della Migliarina’.

Insomma le occasioni per far festa e per mascherarsi non mancheranno di certo. Le nove maschere rionali stanno già preparando il costume....

Sergio Iacopetti