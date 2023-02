Due giorni di festa in centro a Camaiore per Carnevale: si festeggia il suo centenario. Infatti, l’appuntamento ormai tradizionale con la festa dei bambini “Il Carnevale dei piccoli” il giovedì grasso 16 febbraio si arricchisce con la prima edizione di “Camaiore in Maschera”, di venerdì 17. L’idea di Sonia Paoli ed Also Eventi sposata e resa possibile dal CCN Centro Storico con il sostegno del Comune e Sigma, vede un ricco programma di animazione. Sul palco Sandra Pellegrini e Andrea Montaresi. Si parte giovedì grasso dalle 15 con la festa in Piazza San Bernardino con giochi, musica, caccia al tesoro e pentolaccia, super ospite Olaf. Il venerdì invece grande novità con la sfilata delle maschere a partire dalle 18.30: in corteo i rioni, le associazioni, l’Istituto Comprensivo Camaiore 1, le scuole di danza e le palestre, tutti uniti dai colori e dalla magia del Carnevale.