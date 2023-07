La festa dell’arte Il cammino di Catarsini

L’appuntamento con la “Festa dell’arte” organizzata dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 è oggi in città e si lega a doppio filo con le presentazioni del Cammino i Luoghi di Catarsini, ideato dalla Fondazione e realizzato con il Touring Club Italiano che collega vari comuni della Versilia e della Lucchesia dove l’artista ha lasciato testimonianza artistica e letteraria. E’una forma di turismo lento, ma anche un percorso narrato con informazioni di arte, storia, paesaggio, curiosità, enogastronomia, grazie ai contenuti degli 8 totem collocati nelle sedi espositive. Il Cammino è accessibile e inclusivo per disabili, l’unico in Italia adattato per ciechi e ipovedenti. E’ una giornata scandita da incontri: la casa-museo di Catarsini, sede dell’omonima Fondazione, resta aperta fino alle 19.30. Il primo è alle 12 nella Biblioteca Guglielmo Marconi: intervengono Sandra Mei assessore alle politiche culturali e educative del Comune, Silvia Brini, capitano di fregata, comandante della Capitaneria di porto e Guardia costiera, Elena Martinelli, presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, Adriano Barghetti compositore e testimonial del Cammino I luoghi di Catarsini per Viareggio. Dalle 18 alle 19.30 visite guidate all’Atelier e Archivio storico nella Villa Museo Paolina Bonaparte che resta aperta fino alle 23. “Gli occhi di Catarsini sui cari luoghi” alle 21.15 nella Sala del Premio Viareggio. Partecipano Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze, Claudia Menichini presidente del Comitato scientifico della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 e Elena Martinelli; termina Alessandro Meciani assessore comunale al turismo.