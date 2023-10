La Festa della castagna fa boom. Più di 3mila persone ad Azzano

La castagna ha fatto boom. Tremila visitatori hanno partecipato alla Festa della castagna ad Azzano in un tripudio di sapori, colori, animazione e allestimenti davvero scenografici: forte è l’aspettativa a questo punto per domenica prossima con il secondo e ultimo appuntamento che vedrà anche la partecipazione, dalle 17, del dj Marco Bresciani. Nonostante le previsioni meteo avessero tenuto col fiato sospeso gli organizzatori della pubblica assistenza di Azzano, la giornata è filata via liscia con un successo oltremisura. Complice la partecipazione degli abitanti che hanno vestito a festa la frazione con creatività: a cominciare dall’ingresso dei percorsi che andavano magicamente a formare l’immagine di una castagna, poi trampolieri, balle di fieno decorate, maxi pupazzi vicino alle caldarroste, bandierine e perfino porte di abitazioni rivestite interamente da libri e cassette di legno rielaborate in modo coloratissimo ed artigianale per rievocare l’atmosfera country autunnale all’insegna del riciclo. La castagna è stata la regina della proposta gastronomica, affiancata da mercatini e banchetti con prodotti delle aziende locali che hanno potuto incontrare i consumatori ed illustrare le proprie specialità.

A confermare la fortissima partecipazione di pubblico anche l’impegno del servizio bus navetta con cinque mezzi che sono stati letteralmente presi d’assalto per raggiungere il borgo. "E’ stata un’organizzazione impeccabile – evidenzia l’assessore Valentina Mozzoni – ed è stato incredibile lo sforzo in termini anche di fantasia nel presentare un paese in festa, capace di calamitare anche giovanissimi per trascorrere una giornata davvero diversa e una festa con i fiocchi".

Francesca Navari