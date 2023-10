La festa dei libri. All’Università della terza età

Domani alle 17 nella sede sociale di via Filzi 101 sarà inaugurata la Biblioteca dell’Unitre Viareggio-Versilia. L’istituzione della Biblioteca, alla cui realizzazione hanno concorso le donazioni di

materiale librario di numerosi associati fra le quali spicca per numero e importanza dei volumi quella del presidente Onorario professor Carlo Alberto di Grazia, rientra fra gli scopi previsti dallo statuto nazionale dell’Unitre: di contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati.

All’informale cerimonia di inaugurazione che prevede un breve intervento di Paolo Fornaciari (foto) presidente dell’Unitre Viareggio-Versilia che traccerà le linee guida del funzionamento della biblioteca, con momenti di promozione e di divulgazione culturale, presentazioni di libri e organizzazione di dibattiti, seguirà un rinfresco. La biblioteca, che raccoglie oltre 900 volumi, ai quali quasi giornalmente se ne aggiungono di nuovi, che, dopo essere stati opportunamente schedati, sono a disposizione per il prestito principalmente riservato ai soci che possono richiedere non più di due volumi contemporaneamente il prestito dura 15 giorni eventualmente rinnovabili. Il servizio di prestito librario è attivo nell’anno accademico nella sede sociale di via Filzi il mercoledì dalle 15 alle 17 è aperto anche ai non iscritti mediante la sottoscrizione di una speciale tessera di “Amici della Biblioteca”. L’elenco del materiale librario conservato nella biblioteca sarà pubblicato nel sito internet dell’associazione, in fase di aggiornamento, e sul giornalino mensile dell’Unitre che sarà inviato via mail a chi ne farà farà richiesta.