La farmacia raddoppia gli spazi. Arrivano più servizi

Potenziamento in vista per i servizi della farmacia comunale, pronta a fare il suo secondo salto. Il primo risale all’aprile 2018, quando la struttura lasciò la storia sede di Porta a Lucca per spostarsi sull’Aurelia, in zona Conad, triplicando il fatturato nel giro di poco tempo. Il prossimo, partito in questi giorni, vedrà il raddoppio dell’attività, i cui locali passeranno da 150 a 300 metri quadri, ma senza intaccare il servizio ai cittadini, che resterà inalterato con il solito orario dalle 8 alle 20, tutti i giorni, anche durante il cantiere. "Continueremo ad accogliere i cittadini come sempre – spiega il presidente Gianluca Duranti (nella foto) – con ingresso invariato sia durante che al termine dei lavori. Nel corso delle attività di ristrutturazione chi entrerà in farmacia non troverà niente di diverso se non uno spazio leggermente più compresso, soluzione necessaria per motivi di sicurezza. L’unico vero periodo di stop sarà in occasione del San Biagio, il 3-4 febbraio: approfitteremo della chiusura per effettuare gli interventi strutturali più invasivi".

Al termine dei lavori, fissato a inizio primavera, seguirà un periodo di formazione del personale e di test per i collegamenti telematici con l’Asl, necessari a rendere fruibili le prestazioni in telemedicina. Quest’ultima, definita da Duranti "nuova farmacia dei servizi", offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare esami come holter, elettrocardiogramma, analisi del sangue e del capello. Per questo motivo saranno installate tre cabine specialistiche, più una sala prova per apparecchi sanitari e ortopedici. Ci sarà inoltre una postazione specializzata per la vendita del parafarmaco professionale e sarà ampliato anche il laboratorio per le preparazioni galeniche.