La donna di Van Gog: relatrice Rossana Galbiati

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Scrittori e lettori a Villa Argentina’: martedì alle 17, la donna vista da Vincent Van Gogh è protagonista della presentazione in Sala Parenti grazie alla presenza di Rosanna Galbiati, autrice del saggio ‘Essere il quadro – La donna in Van Gogh’ (Grafiche Ancora -Viareggio). Il volume si interroga sulla presenza femminile nella vita di Van Gogh. Rosanna Galbiati (foto) è insegnante in pensione, appassionata di arte ed ha approfondito la conoscenza di Van Gogh, studiando il suo epistolario, da cui sono scaturiti sei libri, stampati da Nuova Ipsia e da Ancora di Viareggio. L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.